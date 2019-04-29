Годовщина ремонта: в сети высмеяли абсурдный праздник оккупантов в Крыму

Российские оккупанты в аннексированном Крыму устроили странный праздник по случаю годовщины ремонта в одном из детских садов.

Об этом сообщил блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Новинка крымского пропагандонства. "Состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию годовщины открытия детского сада "Дюймовочка" после масштабной реконструкции" - цитата. Еще раз – Годовщина Ремонта! Садику 50 лет. РФ покрасила год тому. Отмечают годовщину", - говорится в подписи к снимкам с праздника.

Как сообщал "Апостроф", директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что в ближайшие годы возвращения аннексированного Россией Крыма в состав Украины ждать не приходится.

Также стало известно, что в Крыму скучают по Украине, публикуя яркие фото.