​Под Одессой десятки детей попали в погодную ловушку: детали ЧП

3 августа в Одессе 25 воспитанников спортивной школы, которые отправились в поход, из-за сильного ливня и потопа, попали в водяную ловушку.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

"Да, ночью в Белгород-Днестровском районе полицейские совместно со спасателями освобождали из водяного плена юных спортсменов. Из-за мощного ливня заложниками непогоды стали 25 воспитанников ДЮСШ, которые в сопровождении тренеров отправились в поход и разбили палаточный городок неподалеку от Днестровского лимана в районе села Южное. Правоохранители вместе с родителями некоторых детей вывезли всех "пленников" в безопасное место. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В то же время, на автодороге Арциз - Плоцк неподалеку от г. Арциз на обочину ливнем смыло рейсовый автобус, в котором находилось около 17 человек. Следственно-оперативная группа местного отдела полиции, возвращалась с другой вызова, вывела пассажиров из автобуса, вызвала на место работников ДСНС и, пока проводилась спасательная операция, обеспечивала правопорядок. В этом событии также пострадавших нет.

Сейчас ликвидация последствий непогоды продолжается.

В полицейском главке развернута работа ситуационного центра, который вместе с ГСЧС осуществляет мониторинг обстановки по области, чтобы в случае необходимости своевременно оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали новые фото потопа в Одессе после ливня, который обрушился на город в субботу, 3 августа.