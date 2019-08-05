Курорт умирает: появились новые фото "фекальной" катастрофы в Крыму

В аннексированном Крыму в районе мыса Фиолент вода перестала быть прозрачной, после канализационного выброса в море.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Фиолент говени. На балалаечном паблике лапти спрашивают друг друга, где прежняя, бирюзовая водичка! Где-где...осталась в воспоминаниях о жуткой украинской оккупации! Напомню - авария глубоководных канализационных труб привела к невиданному по масштабам сливу дерьма на Фиоленте", - пишет блогер, публикуя фото мыса.

Напомним, экологическая катастрофа в городе Армянск из-за аварии на заводе "Крымский титан" произошла в августе 2018 года. В сети опубликовали множество фотографий с последствиями выброса неизвестного химического вещества в воздух.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму в городе Армянск после загрязненного воздуха жители жалуются на грязную воду с крана.