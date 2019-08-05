Под Кропивницким оборвался лифт с людьми: фото с места ЧП

В Гайвоpоне Кировоградской области оборвался грузовой лифт, в результате чего травмы получили два человека.

Об этом сообщает пpесс-служба ГСЧС области.

"4 августа 7:17 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в пгт. Гайворон по ул. Василия Стуса из-за обрыва троса произошло падение грузового лифта с двумя людьми с первого этажа в подвальное помещение магазина и нужна помощь по транспортировке травмированных к автомобилю скорой помощи", - говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в Гайворонскую центральную районную больницу.

Обстоятельства происшествия выясняют специалисты.

Как сообщал "Апостроф", 4 мая в одном из подъездов многоэтажного дома в Днепре оборвался лифт , в кабине которого находилась супружеская пара.