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​В Днепре поймали наглую автоугонщицу: опубликованы фото

понедельник, 05 августа 2019, 14:39
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В ночь на 4 августа в Днепре 34-летняя женщина повредила замок одного из гаражей и угнала автомобиль Audi A6.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленницу и доставили в отделение полиции. Похищенный автомобиль вернули владельцу. Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Апостроф", по данным Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины в 2018 году на территории Украины украдено 4092 автомобиля , из них - 25% машин похищенные в Киеве, 10% - в Одесской области, и около 9% - в Днепропетровской области .

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