Зеленского уличили в использовании запрещенного приложения: сеть взбудоражили фото

Президента Владимира Зеленского уличили в том, что на его телефоне установлено российское приложение для хранения файлов "Яндекс Диск", которое входит в список заблокированных в Украине по причине угрозы национальной безопасности и личной безопасности граждан страны.

Фотографию президента с телефоном, который сам показывает список своих приложений в телефоне, выложило сообщество "Баба і кіт" на странице в Facebook.

"Российское приложение на телефоне. Как неудобно получилось", - говорится в публикации.

Пользователи под публикацией поделились своими подозрениями о том, как президент использует приложение, а также традиционно раскритиковали президента и его избирателей за пассивную патриотическую позицию и низкую социальную ответственность в период войны.

Следует отметить, что в некоторых украинских магазинах сервис "Яндекс Диск" установлен в телефоне при покупке сразу, если поставляется с китайским пакетом программного обеспечения.

В свою очередь руководство "Яндекс" не единожды обвиняли в активном сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Как сообщал "Апостроф", ранее советник президента Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что руководство страны не намерено возобновлять в Украине доступ к российским социальным сетям, которые были запрещены после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе.