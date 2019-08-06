"Адская" месть: бойцы ВСУ показали фото мощных ударов по врагу на Донбассе

Волонтеры показали фото жестокого ответного удара, который нанесли украинские военнослужащие по позициям боевиков до объявления режима прекращения огня на Донбассе.

Соответствующие снимки опубликованы на странице благотворительного фонда "Вернись живым".

"Каждый раз, когда враг открывал огонь, в воздух поднимался коптер и фиксировал вражескую огневую точку. После этого был адекватный ответ. Точность работы бьет все рекорды, однажды утром удалось загнать в цель 14 из 19 мин, - рассказал бывший боец батальона Рустам Мустафаев. - Благодаря самоотверженной работе минометчиков, на которых легла самая тяжелая часть работы, террористы надолго запомнят зиму и лето 2019-го".

Отметим, что авторами жесткой ответки стали бойцы 20-го мотопехотного батальона 93-й ОМБр "Холодный Яр", лица которых скрыты в целях безопасности.

"Они удерживали самую горячую участок Авдеевской промзоны, мгновенно подавляли любые провокации противника и, самое важное, не допустили потерь среди личного состава", - добавляют волонтеры.

Подробнее о перспективах мира на Донбассе, читайте в материале "Апострофа": Россия поглотит Украину к 2042 году при одном условии – Алексей Арестович.