Враг стянул силы: появился тревожный прогноз по обострению на Донбассе

Боевики, воспользовавшись объявленным перемирием, занялись стягиванием военной техники в зоне военного конфликта на Донбассе, создав вероятность нового обострения.

Об этом в колонке на "Апострофе" написал военный обозреватель Михаил Жирохов.

В частности, враг стянул вооружение к Светлодарской дуге и Горловке. По словам эксперта, именно в этих местах возможно наибольшее обострение в ближайшее время.

Также Жирохов высказал свое мнение о смене руководителя Операции объединенных сил.

"С нашей стороны есть негласный приказ придерживаться перемирия. Офицеры несут персональную ответственность за каждый выстрел. И потому по своему усмотрению принимают решение. Сейчас меняется командование, меняется власть, поэтому это нормальный процесс. Козлом отпущения никто не хочет быть. Если раньше наши военные стреляли в ответ - и на это закрывали глаза, то сейчас за нарушение перемирия может быть наказание вплоть до уголовной ответственности", - уточнил он.

Подробнее о перестановках в руководстве ООС и ситуации на фронте, читайте в материале "Апострофа": Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках.