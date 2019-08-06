Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Бессрочное перемирие, которое было объявлено на Донбассе в конце июля, трещит по швам. 6 августа от оружия пророссийских террористов погибли четверо бойцов 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Враг же воспользовался перемирием и стянул вооружение к Светлодарской дуге и Горловке. По словам военного обозревателя Михаила Жирохова, в этих местах возможно наибольшее обострения в ближайшее время. Об этом он рассказал "Апострофу".

Также Жирохов высказал свое мнение о смене руководителя Операции объединенных сил.

С нашей стороны есть негласный приказ придерживаться перемирия. Офицеры несут персональную ответственность за каждый выстрел. И потому по своему усмотрению принимают решение. Сейчас меняется командование, меняется власть, поэтому это нормальный процесс. Козлом отпущения никто не хочет быть. Если раньше наши военные стреляли в ответ - и на это закрывали глаза, то сейчас за нарушение перемирия может быть наказание вплоть до уголовной ответственности.

Сейчас начальник генерального штаба Василий Хомчак меняет кадры на тех людей, которым он доверяет, которую будут зависеть от него. Это нормальный процесс - сейчас гражданская власть меняет губернаторов. Бывший командующий ООС Александр Сырский был назначен Виктором Муженко, он пошел на повышение (стал командующим Сухопутных войск ВСУ, - "Апостроф").

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С новым командующим ООС Владимиром Кравченко я знаком лично. Он представляет штаб оперативного командования "Север", который находится в Чернигове. Я сталкивался с ним по личным вопросам, подписывал разрешения. Знаю, как офицеры о нем говорили. Это боевой человек. У него есть военный опыт, он прошел все звенья - был начальником штаба, руководил оперативно-тактической группировкой в секторе "А" - это луганское направление. И работал в секторе "М" - мариупольское направление.

Сейчас все идет к тому, что перемирие будет прекращено. Офицеры не допустят солдатских бунтов в казармах и мишенью никто быть не хочет. Тем более, что боевики сейчас стягивают вооружение к Светлодарской дуге и Горловке. В этих местах возможно наибольшее обострения в ближайшее время.