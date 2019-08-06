​Замешана полиция: появились скандальные подробности перестрелки на курорте Кирилловка

Местные правоохранители хотят прикрыть дело о стрельбе и убийстве в Кирилловке Запорожской области из-за связей с местной преступной группировкой.

Об этом пишет местное издание ipne.ws.

По данным издания, резонансное происшествие стало следствием заинтересованности отдельных правоохранителей в рейдерском захвате земли на центральном пляже курортного городка.

"Неофициально мы узнали, что днепровские "варяги" прибыли в Кирилловку не с целью отдыха, а по приглашению рейдера Николая Плотникова, который захватил центральный пляж под ресторан "Сальвадор Дали". Поговаривают, за организацией силового сценария стоял товарищ рейдера – начальник мелитопольского отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александр Каленюк", - говорится в сообщении.

Сообщается, что именно Каленюк сейчас, используя служебное влияние и связи, "наработанные за долгие годы работы в правоохранительной системе", пытается надавить на суд и следствие. Его роль в разыгравшейся трагедии окончательно установят компетентные органы, в желании которых заниматься данным делом, можно сомневаться.

Журналисты не исключают, что за кровавой разборкой стоят и другие высокопоставленные правоохранители.

Со своей стороны, первый заместитель председателя Национальнойполиции Вячеслав Аброськин в Facebook сообщил, что двух из троих задержанных после перестрелки мужчин отправили под домашний арест, а третьего и вовсе отпустили.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник утром, 5 августа, в больнице поселка городского типа Кирилловка Запорожской области умер мужчина, который ранее в конфликте с отдыхающими из Днепропетровской области получил ножевое ранение в область грудной клетки.