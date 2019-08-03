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​Перестрелка на курорте Кирилловка: появились первые видео

суббота, 03 августа 2019, 15:48
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База отдыха "Белуга", в которой предположительно скрылись злоумышленники, устроившие перестрелку на пляже "Пеликан" в курортной Кирилловке, окружена полицейскими.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

В центре Кирилловки также стоит несколько автобусов с полицейскими.

В паблике melitopol_gram опубликовали видео, снятое у гостиницы.

По последней информации бронированная штурмовая машина полицейских вернулась с косы Пересыпь к горотделу.

Пока полиция официально не прокомментировала происходящее.

Ранее местное издание "Акцент" сообщило о смерти одного человека. Также сообщалось, что часть стрелявших укрылась на территории базы отдыха "Белуга". Позже новость с сайта удалили.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 1 августа на популярном курорте Кирилловка в Запорожской области обнаружили труп.

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