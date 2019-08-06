Запустение и разруха: опубликованы свежие фото с разрушенного войной Донбасса

В сети показали удручающие фото из разрушенного обстрелами боевиков поселка Пески (Донецкая область).

Соответствующие снимки опубликованы на странице 93-й ОМБр "Холодний Яр" в Facebook. Их автором является боец бригады Александр Господ.

На снимках видны разрушенные и побитые обстрелами дома.

Отметим, что поселок Пески постоянно обстреливается боевиками. Так, ранее фотограф Алиса Бирюкова показала свежие фото последствий "русского мира" в этом поселке.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Славянске правоохранители задержали троих бывших боевиков так называемой ДНР.

Кроме того, стало известно, что боевики обстреляли дома так называемой старой Авдеевки в Донецкой области. Осколками артснарядов повреждены окна, двери, заборы, крыши домов, взрывной волной выбиты окна.