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Жара, но не везде: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

вторник, 06 августа 2019, 06:20
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Во вторник, 6 августа, жара ожидается на юге и западе Украины, в то же время в восточных областях и на севере будет прохладнее.

Об этом сообщает официальный сайт Украинского гидрометцентра.

При этом, в западных областях – от Закарпатской до Хмельницкой, ожидаются осадки – дожди с грозами. Температура воздуха здесь составит от 24 до 26 градусов тепла. На юге – в Крыму, Херсоне, Николаеве – тепло и солнечно, воздух прогреется до 27 градусов тепла.

На востоке – от Донецка и Луганска до Харькова 6 августа будет от 19 до 22 градусов выше нуля, сухо. В Чернигове и Сумах ситуация аналогичная.

Тем временем в Киеве ожидается 22-24 градуса тепла и солнечная, сухая погода.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик сообщила, что с 5 августа в Украину возвращается тепло после холодной, ветреной и дождливой погоды, обусловленной наличием циклона на территории страны.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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