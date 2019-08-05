В Украину идет жара: синоптик обрадовала свежим прогнозом

Со вторника, 6 августа, в Украину после похолодания снова вернется жара.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

6 августа температура воздуха заметно повысится, ожидается +20...+27 градусов. Однако на севере и северо-востоке еще задержатся +19...+22 градуса.

На Западе во вторник пройдут небольшие дожди. Также осадки могут быть и в Луганской области. Но в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода.

В Киеве ожидается солнечная, сухая, умеренно теплая погода. Температура воздуха ночью составит +10...+12 градусов. А днем синоптик обещает +23...+25 градусов.

Далее будет еще теплеть, так, столбики термометров покажут +30 градусов. По прогнозу Диденко, жара будет уже в середине недели.

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