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К нам приехала холера: в сети показали фото закрытых пляжей в Крыму из-за опасной болезни

среда, 07 августа 2019, 01:29
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В городе Севастополь в оккупированном Россией Крыму были закрыты два популярных пляжа, причиной назвали выявленные там вибрионы холеры.

Об этом говорится в публикации в Twitter на странице "Крымский бандеровец".

Следует отметить, что ранее оккупационная администрация Севастополя утверждала, что риска заражения холерой при отдыхе и купании в море нет.

"Крым. В Севастополе из-за холеры закрыли два популярных пляжа – "Омега" и парка Победы. Информация о том, что здесь выявлена холера, была еще в начале июля, но оккупанты тогда сначала заявили, что выявленный штамм неопасен, а потом и вовсе отрицали", - говорится в публикации.

Также были показаны фото с закрытых пляжей, где замечены туристы. Согласно данным авторов публикации, "власти" в Севастополе не дали своевременного оповещения о закрытии мест для отдыха.

"Таблички "Купание запрещено" установлены более чем на двух пляжах Севастополя, о закрытии которых сообщили оккупанты, но они еще ни разу не прокомментировали установку запрещающих купаться табличек на других пляжах города. Вот, например, на фото - Мраморный пляж", - отмечают они.

В свою очередь блогер RoksolanaToday & Крым указала на нелогичность действий оккупационных властей в Крыму, которые ранее признавали холеру "неопасной".

Как сообщал "Апостроф", ранее в аннексированном Крыму в районе мыса Фиолент вода перестала быть прозрачной после канализационного выброса в море.

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