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Николаю II стало обидно: сети повеселило фото "няши" Поклонской в Эмиратах

среда, 07 августа 2019, 02:34
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В сети появилось фото экс-прокурора оккупированного Россией Крыма и незаконно избранного от Крыма депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской в парандже в ходе ее поездки в Объединенные Арабские Эмираты.

Фотографию на странице в Facebook опубликовал политический технолог Алексей Голобуцкий.

Он пошутил над консервативными религиозными взглядами Поклонской, согласно которым отношение к женщине как в исламском мире вполне допускается. Политтехнолог призвал экс-прокурора Крыма сохранять конспирацию и не говорить слишком много, чтобы не попасть в неприятности.

"Поклонская в Эмиратах. Неплохая Гюльчатай из нее вышла, главное, чтобы паранджу не снимала", - подписал он публикацию.

Пользователи в Facebookвстретили пост волной шуток относительно славянских женщин в исламских странах и оскорблений в адрес Поклонской, из-за "деятельности" которой в тюрьмы РФ попали многие украинцы.

Следует отметить, что на Поклонской надета не паранджа, а никаб. Этот предмет одежды обязателен для ношения женщинам в Судане и Саудовской Аравии, в других мусульманских странах он рекомендуется, но не является обязательным.

Как сообщал "Апостроф", в июле в ходе посещения оккупированного Крыма бывшая прокурор полуострова Наталья Поклонская вместе с другими оккупантами станцевала странный "крымско-татарский танец" в Бахчисарае.

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