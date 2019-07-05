​Поклонская устроила странные танцы в Крыму: опубликовано видео

Бывшая незаконно исполняющая обязанности "прокурора" оккупированного Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская вместе с другими оккупантами станцевала крымско-татарский танец в оккупированном Бахчисарае.
Соответствующее видео публикует "Крыминформ" в Twitter.
"Наталья Поклонская, еще один депутат Госдумы Руслан Бальбек, министр курортов Крыма Вадим Волченко, журналисты и еще много других гостей нового туристического центра в Бахчисарае разучивают крымско-татарский танец. Такая традиция", - говорится в сообщении.
Под постом появились саркастические комментарии.
"На заднем плане люди в белых халатах, наверное ждут окончания шоу", - заметили пользователи сети.
Наталья Поклонская, еще один депутат Госдумы Руслан Бальбек, министр курортов Крыма Вадим Волченко, журналисты и еще много других гостей нового туристического центра в Бахчисарае разучивают крымско-татарский танец. Такая традиция https://t.co/gFyAQb5UCj pic.twitter.com/lFayC75ceL— Крыминформ (@crimeainform) 5 июля 2019 г.
Как сообщал "Апостроф", Поклонская назвала вполне допустимым блокирование пляжей для населения и туристов на полуострове.