​Поклонская устроила странные танцы в Крыму: опубликовано видео

Бывшая незаконно исполняющая обязанности "прокурора" оккупированного Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская вместе с другими оккупантами станцевала крымско-татарский танец в оккупированном Бахчисарае.

Соответствующее видео публикует "Крыминформ"‏ в Twitter.

"Наталья Поклонская, еще один депутат Госдумы Руслан Бальбек, министр курортов Крыма Вадим Волченко, журналисты и еще много других гостей нового туристического центра в Бахчисарае разучивают крымско-татарский танец. Такая традиция", - говорится в сообщении.

Под постом появились саркастические комментарии.

"На заднем плане люди в белых халатах, наверное ждут окончания шоу", - заметили пользователи сети.

Наталья Поклонская, еще один депутат Госдумы Руслан Бальбек, министр курортов Крыма Вадим Волченко, журналисты и еще много других гостей нового туристического центра в Бахчисарае разучивают крымско-татарский танец. Такая традиция https://t.co/gFyAQb5UCj pic.twitter.com/lFayC75ceL — Крыминформ (@crimeainform) 5 июля 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", Поклонская назвала вполне допустимым блокирование пляжей для населения и туристов на полуострове.