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Стреляют не только по мишеням: появилось мощное видео с бойцами ВСУ

среда, 07 августа 2019, 03:19
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В сети было опубликовано яркая видео компилляция из разных учений военнослужащих ВСУ, показаны учения в разных погодных условиях, в разное время суток и на разных позициях.

Видеозапись была опубликована на странице в Facebook 93-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ "Холодный яр".

Так, в видео собраны тактические маневры на тяжелой технике, стрельба по мишеням из танка и стрелкового оружия, а также стрельба из разного рода укрытий, например, окопов. Запись сопровождается "тяжелой" музыкой.

"Стреляют не только по мишеням… А и по оккупантам!", - говорится в публикации.

Также были включены фрагменты хроники реальных боевых столкновений с российскими оккупантами на Донбассе.

В подписи размещено приглашение присоединиться к рядам военнослужащих 93-й бригады.

Как сообщал "Апостроф", 5 августа морская авиация Вооруженных сил Украины завершила летно-тактические учения по отработке различных сценариев применения подразделений морской авиационной бригады во время обеспечения действий войск ВМС, в сети были опубликованы фото с учений.

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