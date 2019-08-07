В Полтаве мужчина выстрелил в голову охраннику из-за замечания: момент попал на видео

Во вторник, 6 августа, в 23:00 в Полтаве охранник местного кафе "Ботаник" получил пулевое ранение в голову от прохожего после того, как сделал ему замечание.

Об этом сообщают местные издания со ссылкой на отдел оперативного реагирования полиции.

Согласно информации СМИ, мужчина где-то 35 лет пытался справить малую нужду, и во время этого его заметил 40-летний охранник. Он подошел к мужчине, сделал ему замечание, а тот достал из сумки пистолет и выстрелил ему в спину. Затем подошел к охраннику и еще раз выстрелил, на этот раз - в голову.

В полиции области отметили, что пострадавшего увезли в реанимацию областной больницы. Личность стрелка сейчас устанавливается, начато уголовное производство. Полицейские проводят следственные действия по поиску виновника.

Между тем работники кафе "Ботаник" никак не прокомментировали ситуацию для местных журналистов.

Как сообщал "Апостроф", 3 августа в селе Нерубайское, пригороде Одессы, мужчина с обрезом напал на отделение "Новой почты", а перед этим - обстрелял автомобиль на трассе. Грабитель стрелял в потолок, заставив сотрудницу отделения отдать ему дневную выручку.