RU  UA  EN

суббота, 3 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 августа

09:05
Где смотреть онлайн Львов - Динамо: расписание трансляций
08:59
Под Одессой вооруженный грабитель напал на "Новую почту": опубликованы фото
08:32
У Зеленского описали, как будут бороться с пророссийской пропагандой
08:00
День арбуза и именины Анны: какой праздник 3 августа
07:59
Гибель известного диджея в Киеве: появилось новое видео момента ДТП
07:31
В Киеве боец Нацгвардии устроил гонки с копами и влетел в ларек: фото
06:30
Гороскоп на 3 августа: удача у Овнов и лень у Стрельцов
06:20
В Украину пришел грозовой циклон: карта непогоды
05:34
Медовый месяц Зеленского: названы главные угрозы для президента
04:41
19-летняя украинка рассказала, как поехала воевать на Донбасс: опубликовано видео
03:29
У индийского мальчика во рту обнаружили сотни зубов: опубликованы впечатляющие фото и видео
02:28
В сети одним фото показали всю суть путинской России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Одессой вооруженный грабитель напал на "Новую почту": опубликованы фото

суббота, 03 августа 2019, 08:59
переглянути новину українською

В селе Нерубайском, пригороде Одессы, мужчина с обрезом напал на отделение "Новой почты", а перед этим – обстрелял автомобиль на трассе.

Об этом сообщает "Думская".

Как отметили в полиции, грабитель выстрелил в потолок, заставив сотрудницу отделения отдать ему дневную выручку. Никто не пострадал.

Ранее этот же человек обстрелял на Киевской трассе автомашину "Мицубиси" — он хотел отобрать ее у владельца. До Нерубайского, по всей видимости, он дошел пешком — через поля.

Преступника разыскивают. Объявлен план "Сирена" (комплекс мероприятий, которые вводятся в действие при появлении на территории вооруженного преступника).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Днепропетровской области задержали банду злоумышленников, которые подорвали банкомат в одном из магазинов.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Убийство Кати Гандзюк: когда сядут заказчики зверского преступления

Чаша нарушений России уже на грани, еще немного и потечет - генерал Игорь Романенко

Жестокое убийство украинки в Германии: все подробности трагедии с Натальей Михайлюк

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: