Под Одессой вооруженный грабитель напал на "Новую почту": опубликованы фото

В селе Нерубайском, пригороде Одессы, мужчина с обрезом напал на отделение "Новой почты", а перед этим – обстрелял автомобиль на трассе.

Об этом сообщает "Думская".

Как отметили в полиции, грабитель выстрелил в потолок, заставив сотрудницу отделения отдать ему дневную выручку. Никто не пострадал.

Ранее этот же человек обстрелял на Киевской трассе автомашину "Мицубиси" — он хотел отобрать ее у владельца. До Нерубайского, по всей видимости, он дошел пешком — через поля.

Преступника разыскивают. Объявлен план "Сирена" (комплекс мероприятий, которые вводятся в действие при появлении на территории вооруженного преступника).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Днепропетровской области задержали банду злоумышленников, которые подорвали банкомат в одном из магазинов.