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Сети шокировало убийство кота на глазах у детей в Николаеве: фото и видео

среда, 07 августа 2019, 00:33
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В Николаеве мужчина застрелил кота прямо во дворе жилого дома, позже его супруга пыталась скрыть труп животного, чтобы он избежал ответственности за содеянное.

Об этом рассказал пользователь Facebook Евгений Кушниренко, сосед живодера.

Он отметил, что убийство произошло на глазах у нескольких человек, среди которых были дети. Сам виновник аргументировал свои действия тем, что кот "лазил" у него во дворе.

"Некий Игорь (житель моего дома) на глазах у людей в присутствии детей с особой жестокостью и цинизмом убил (застрелил) кота и с ухмылкой сказал - "Я ж говорил ему не лазить у нас во дворе", - пишет он.

Евгения также шокировала реакция соседей, которые не увидели в убийстве кота ничего необычного.

"Многие жители, поддержали выше упомянутое действо, даже скажу больше - посчитали его нормальным и сравнили убитого кота с отравленной крысой", - заметил житель Николаева.

На видео с камер наружного наблюдения во дворе видно, как женщина убегает с пакетом, в котором находится мертвый кот, в погоню бегут люди.

Как сообщал "Апостроф", в середине июля в Днепре помощник священника застрелил собаку из огнестрельного оружия.

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