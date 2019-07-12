В Днепре помощник священника совершил убийство на глазах у детей: фото жертвы

В Днепре помощник священника застрелил собаку из огнестрельного оружия.

Об этом пишет пользователь социальной сети Facebook с ником Светик Светик – хозяйка убитого животного.

Она отметила, что собака в момент стрельбы находилась в своем дворе, то есть виновник событий не защищался, а целенаправленно хотел нанести ей вред.

"Мы попрощались с нашей Лаки. Маленькая мини-такса была застрелена соседом в нашем же дворе, который охраняла (двор огорожен). Маленькая комнатная собачка, наша любимица умерла от пули недочеловека", - пишет хозяйка.

Также она отметила, что ее дети – школьник 11 лет и дошкольник 4 лет, а также их бабушка находились во дворе в момент выстрела.

"Стрелял на глазах у моей мамы, во дворе постоянно детвора которым 11 и 4 года (вы помните какие дети в 4 и 11 лет)? Ничего не боясь как так и нужно, из-за забора, и не с воздушки… Даже не смотря на то, что он таскает тазики за батюшкой в церкви… Бог не простит ", - добавила она.

Как сообщал "Апостроф", в конце июня в Запорожье неравнодушные граждане объявили о поисках живодера, который убил дворовую собаку на глазах у людей.