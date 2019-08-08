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Десятки авто уже "попались": опубликованы свежие фото наказания "героев парковки" в Киеве

четверг, 08 августа 2019, 01:13
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В среду, 7 августа, в Киеве в районе метро Левобережная сотрудники инспекции по парковке эвакуировали несколько автомобилей, которые были оставлены хозяевами с нарушением правил дорожного движения.

Об этом сообщается на странице в Facebook сообщества "Киев Автомобильный".

Авторы публикации отметили, что профильные ведомства в Киеве ежедневно эвакуируют десятки авто, которые мешают движению и настроены в дальнейшем проводить такие рейды в разных районах города и доставлять припаркованные не по правилам авто на штрафные стоянки.

"Многие думали, что эвакуация - временная пыль в глаза, а нет! Каждый день Инспекция по парковке эвакуирует десятки автомобилей, которые припарковались с нарушением ПДД. Рейд на Левобережной", - говорится в публикации.

В то же время под публикацией автомобилисты выразили негодование в связи с дефицитом легальных и дешевых мест для парковки в столице.

Как сообщал "Апостроф", в начале августа в сети публично осудили водителя, который припарковал свой автомобиль на пешеходном переходе и перед перекрестком в Киеве.

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