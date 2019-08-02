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Сеть разозлил наглый "герой парковки" в Киеве: опубликованы фото

пятница, 02 августа 2019, 03:20
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В сети осудили водителя, который припарковал свой автомобиль на пешеходном переходе в Киеве.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Нарушителя на машине марки Daewoo заметили на улице Богдановская. Он оставил авто не просто на "зебре", а и перед перекрестком.

"Вот как оно - паркует свой автомобиль Daewoo (AA9098PK) на пешеходном переходе, что на Богдановской, выходишь и сразу переходишь дорогу. Удобно же. Ну, этим руководствовался водитель?", - написали в сети.

Пользователи сети негативно отреагировали на такое отношение водителя к правилам дорожного движения и неуважение к пешеходам.

Как сообщал "Апостроф", полицейские отличились скандальной парковкой в Киеве, оставив служебный автомобиль на пешеходном тротуаре.

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