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На Донбассе утопили в фекалиях боевиков, которые толпой насиловали девушку

четверг, 08 августа 2019, 03:34
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На оккупированной части Донбасса группа российских наемников утопила другую группу боевиков в фекалиях после того, как те взяли в плен и насиловали в течение трех дней группой женщину - супругу одного из наемников.

Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал российский наемник из Ростова-на-Дону Алекс Кугельманн.

Он отметил, что женщина исчезла, когда отправилась к супругу на передовую. Спустя три дня наемникам сообщили, что ее увезла группа военных, а потом стало известно, что в одном из убежищ группировки боевиков видели избитую женщину. Наемники отправились туда и освободили ее, а затем куда-то увезли насильников. Автор поста намекнул, что те уже мертвы и как минимум один из них находится в "жижесборнике", очевидно, подразумевая канализацию.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фотографии захоронений российских наемников на Донбассе. "Кто-то похоронен с фамилией, кто-то с кличкой (позывным). А есть и вовсе "неизвестные" – пишут пользователи.

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