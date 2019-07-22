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Зарыли, как собак: появились фото свежих могил боевиков на Донбассе

понедельник, 22 июля 2019, 10:30
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В сети показали фотографии захоронений боевиков на Донбассе.

Об этом сообщают на сайте "Инфорпост".

Свежий ряд могил с табличками заметили в районе оккупированного Енакиево - там захоронены российские наемники.

"Здесь много свежих могил с табличками на колышках – кто-то похоронен с фамилией, кто-то с кличкой (позывным). А есть и вовсе "неизвестные". Данные фотографии были сделаны в начале июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Также на кладбище видны вырытые ямы для следующего "груза 200".

Отмечают, что оккупантов хоронят, как собак, просто закапывая в землю. Однако также уточнили, что не со всеми животными так прощаются. Для примера в ресурсе разместили фото похорон полицейской собаки в США.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото могилы ликвидированного на Донбассе боевика российских оккупационных войск Паршина Виктора по кличке "Танкист".

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