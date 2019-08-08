Предвестие Донбасса: в сети делятся фото и видео в годовщину вторжения России в Грузию

8 августа исполняется 11 лет со дня вторжения российских войск в Грузию, многие пользователи соцсетей поделились воспоминаниями о тех событиях, а также фото и видеозаписями тех дней.

Материалы и публикации появились на страницах грузинских и украинских пользователей в Facebook.

Так, было опубликовано видео начала вторжения, как десятки единиц военной техники РФ полностью заблокировали дорогу, ведущую в столицу Южной Осетии Цхинвали.

Дипломат Бачо Корчилава рассказал о политических событиях того времени. По его словам, многие украинские "лидеры мнений" и политики тогда решили придерживаться нейтралитета, как и европейское сообщество в целом.

"Кремль можно было остановить тогда, если бы не позиция "умиротворения агрессора" которую заняла Европа и позиция молчаливого согласия, которую заняло почти все пост советское пространство", - заметил он.

Также он опубликовал фото грузинского города в 30 километрах от Тбилиси, по которому наносила удары российская авиация.

Пользователь Ирина Волкова опубликовала видео, как российские военные грабили магазины в Грузии (18+, ненормативная лексика).

"Август 2008 года. Российские освободители освобождают Грузию от сока, автотранспорта и ценных вещей. До разграбления Донецка и героического взятия "Метро" еще 6 лет", - заметила она.

Также был опубликован еще ряд видео непосредственно боевых действий в Грузии и публикаций относительно этих событий.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео, на котором грузинские активисты остановили автомобиль с российскими номерами, чтобы отобрать у водителя георгиевскую ленту.