Украину накроют грозы: синоптики рассказали, где будет хуже всего

В четверг, 8 августа, в Украине ожидаются дожди с грозами на западе и в центре страны, тогда как на востоке будет сухо и тепло.

Об этом сообщается на официальном сайте Украинского гидрометцентра.

Так, сильные осадки ожидаются от Закарпатской и Львовской области до Киева и Сумской области. На юге дожди дойдут до Кировоградской области и Черкасс.

Согласно сайту гидрометцентра именно на указанных территориях будет сохраняться "желтый" уровень опасности – из-за осадков здесь "потенциально опасные погодные условия".

Относительно температуры воздуха синоптики ожидают в западных областях – от 24 до 30 градусов тепла, в центре и на севере – 27-30, в Киеве – 27-29. На "сухих" восточных территориях страны, а также на юге – комфортные летние 27-30 градусов тепла. В Крыму без осадков и 27-29 градусов тепла.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщили, что в первой половине августа украинцев ожидает жара до 33 градусов, но при этом локальные осадки и порывы штормового ветра.