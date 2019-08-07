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Украинцев ждет жара до +33 и штормовой ветер: свежий прогноз

среда, 07 августа 2019, 14:28
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В четверг, 8 августа, в Украине ожидается жаркая температура и локальные осадки с порывами сильного ветра.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в Украине ожидается, учитывая недавнюю погоду, пик температуры воздухы – от +26 до +33 градусов. В то же время, на Волыни и во Львовской области холодный атмосферный фронт снизит градусы.

Также этот фронт обусловит кратковременные дожди в западных областях и местами на юге страны. К вечеру дожди дойдут и до центральных областей: Винницкой, Черкасской и Кировоградской.

С юга в Украину придет, наоборот, антициклон. Он станет причиной сухой солнечной погоды в южных областях, а также на востоке и в центре.

Столкновения между циклоном и антициклоном вызовут сильный ветер.

"Поэтому завтра крепко зажмите прищепками стирки на открытых балконах, перенесите ремонт крыши на день-два позже и, как всегда, паркуйте автомобиль подальше от старых больших деревьев или билбордов", – пишет Диденко.

В Киеве ожидается +30 градусов и выше, также возможен дождь с грозой.

Напомним, подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Почти идеальная погода: синоптики порадовали прогнозом на неделю.

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