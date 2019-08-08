В Киеве молодая пара грабителей избила девушку: фото преступников

В среду, 7 августа в Киеве двое неизвестных напали на девушку, они ее избили и забрали мобильный телефон, позже грабители были задержаны.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Так, ограбление произошло около 23:00. Пострадавшая девушка обратилась в полицию, на место выехали патрульные. Получив описание преступников, полицейские вскоре их нашли неподалеку от места ограбления.

У задержанной 24-летней женщины был обнаружен телефон заявительницы, девушка их опознала. Грабители были задержаны, решается вопрос о правовой квалификации их нарушения.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на Борщаговке сотрудниками полиции был задержан молодой человек, который украл смартфон у девушки прямо на улице. В соцсетях было опубликовано его фото с целью выяснить, замечали ли его ранее за попытками грабежей.