RU  UA  EN

четверг, 8 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.25
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 августа

12:34
Под Ровно пронесся разрушительный смерч: опубликованы фото и видео
12:21
На Волыни в аварии погиб ресторатор и владелец футбольного клуба: фото
12:15
Создателей "Игры престолов" переманили в Netflix за рекордную сумму
12:10
Эксперт пояснил в чем опасность зависимости Украины от российских удобрений
12:00
Где смотреть онлайн Мариуполь - АЗ Алкмар: расписание трансляций
12:00
Идет сильный дым: стало известно о загадочном ЧП в штабе российского флота
11:57
Что ждет Украину в ближайшие 5 лет: Зеленский сделал смелое заявление
11:53
В Альфа-Банке рассказали о важном кадровом решении после слияния с Укрсоцбанком
11:50
Тарантино снимет свой последний фильм: похоже, у режиссера большие планы
11:44
Претендент на высокий пост в АРМА Владимир Орлов пригрозил блогеру судом из-за поста в соцсети
11:35
Премия "Эмми" вслед за "Оскаром" отказалась от ведущих
11:29
В Киеве молодая пара грабителей избила девушку: фото преступников
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве молодая пара грабителей избила девушку: фото преступников

четверг, 08 августа 2019, 11:29
переглянути новину українською

В среду, 7 августа в Киеве двое неизвестных напали на девушку, они ее избили и забрали мобильный телефон, позже грабители были задержаны.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Так, ограбление произошло около 23:00. Пострадавшая девушка обратилась в полицию, на место выехали патрульные. Получив описание преступников, полицейские вскоре их нашли неподалеку от места ограбления.

У задержанной 24-летней женщины был обнаружен телефон заявительницы, девушка их опознала. Грабители были задержаны, решается вопрос о правовой квалификации их нарушения.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на Борщаговке сотрудниками полиции был задержан молодой человек, который украл смартфон у девушки прямо на улице. В соцсетях было опубликовано его фото с целью выяснить, замечали ли его ранее за попытками грабежей.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дела церковные: о чем Зеленский будет говорить с Варфоломеем

Ешь с умом: что меняет закон о новой маркировке продуктов

Почти идеальная погода: синоптики порадовали прогнозом на неделю

Бойцы Нацгвардии выходят в люди: как это поможет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: