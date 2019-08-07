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В Киеве поймали наглого вора, ограбившего девушку: опубликовано фото

среда, 07 августа 2019, 18:36
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В Киеве на Борщаговке сотрудниками полиции был задержан молодой человек, который украл смартфон у девушки прямо на улице.

Об этом говорится в публикации сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

"Оперативные сотрудники полиции отдела Южной Борщаговки задержали Алексея Сергеевича, 1996 года рождения. Господин Алексей совершил дерзкий грабеж - подбежал к девушке на улице Булгакова и завладел телефоном Samsung A6", - говорится в публикации.

Администраторы сообщества призвали киевлян и гостей столицы рассмотреть фото злоумышленника и поделиться информацией о его возможных предыдущих преступлениях.

"Поскольку, Алексей довольно "резкий" парень, есть вероятность того, что это не первое его преступление. Возможно, кто-то узнает своего обидчика?", - спрашивают в сообществе.

В то же время под публикацией пользователи соцсети предупредили полицейских чтобы те не выпустили вора, а также высказали свое мнение о нем.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве жестко наказали вора, который грабил женщин - его задержали и распылили ему в лицо слезоточивый газ.

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