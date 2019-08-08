В Украине задержали россиянина, готовившего диверсию на аэродроме ВСУ: фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали россиянина, который готовил диверсию на стратегически важном военном объекте, у него обнаружены самодельные мины.

Об этом сообщает официальный сайт СБУ.

На момент подготовки диверсии россиянин жил в Черкасской области и изготавливал самодельные взрывные устройства. Также он исследовал территории возле аэродрома ВСУ.

В ходе обысков по месту жительства гражданина РФ найдены три взрывных устройства, 2 кг химических веществ и детонатор. Также были обнаружены заметки о создании взрывчатки и информация об объекте диверсии.

Задержанному объявили подозрение по ст.113 (диверсия) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Как сообщал "Апостроф", в середине лета боевики на Донбассе устроили диверсию с масштабным пожаром против сил ООС возле поселка Широкино.