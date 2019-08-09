Босая Надя: соцсети взорвала пляжная фотосессия Савченко

В сети появилась пляжная фотосессия бывшего народного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, которая находилась под арестом по подозрению в подготовке теракта в Верховной Раде и осуществлении государственного переворота.

Снимки Савченко сама выложила на свою страницу в Facebook.

На них она позирует босиком в длинном зеленом платье.

"Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой", - подписала она фотосет.

В целом под фото экс-нардепа пользователи оставляли позитивные комментарии, желали ей успехов и хорошего отдыха, а также отмечали красоту кадров. Но при этом встречались и негативные комментарии.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший народный депутат Надежда Савченко сожгла агитационные газеты своей партии после провала на выборах в парламент. "Я наконец свободна" – прокомментировала свой перформанс бывший политик.