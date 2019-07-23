Савченко устроила огненную акцию из-за провала на выборах: опубликовано фото

Бывший народный депутат Надежда Савченко сожгла агитационные газеты своей партии после провала на выборах в парламент.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Такую акцию Савченко устроила в честь своего "освобождения", что пояснила в сети.

"Я наконец свободна. Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна и это прекрасное чувство. Я в жизни освобождалась от пут не раз, но на этот раз это ощущение невероятное! Не знаю хоть кто-то меня поймет ли... Желаю освобождения, собственного выбора и своего пути каждому, и когда придет время расплаты, нести ответственность за принятое решение. Удачи всем в жизни и в добрых начинаниях!", - написала она и опубликовала фото.

Напомним, самая ожесточенная борьба накануне выборов в Верховную Раду Украины развернулась за голоса избирателей округа №51, в который входят населенные пункты Зайцево, Жованка, Майорское и Бахмутка, - он стал практически "беспроигрышной лотереей".

Как сообщал "Апостроф", служба безопасности Украины не предоставила разрешение народному депутату Украины Надежде Савченко посетить территории оккупированного российскими боевиками Донбасса.