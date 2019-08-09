Это издевательство: сети возмутило фото российского журналиста у здания СБУ в Киеве

В сети обсуждают визит российского журналиста, главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова в столицу Украины.

В частности, активист Сергей Стерненко обратил внимание на снимок журналиста, сделанный на фоне здания СБУ.

"Это фото — издевательство над спецслужбой и над всеми нами. Более 13 тысяч погибших, оккупированные Крым и часть Донбасса. Пленные. Моряки. Сенцов, Кольченко, Клых. 4 погибших воинов пару дней назад. Медведчук и его 4 телеканала. Портнов, Кивалов, Труханов, Кернес. Регионалы всех оттенков и сортов. Московские попы и певцы. Российский бизнес, тот же Сбербанк в 100 метрах от СБУ", - пишет он.

Также активист выступил против планов Венедиктова открыть в Украине филиал своей радиостанции.

"Мы уже терпели предыдущие 5 лет политику неопределенности: война есть, но она АТО (ООС), агрессия есть, но границы открыты, наших граждан убивают, но торговля с РФ идет, захватывают наши территории, но россияне все еще свободно ездят сюда и даже учат нас жить. Если новая власть продолжит эту порочную практику, то я ей не завидую", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что друг главного пиарщика Путина назвал причину визита в Киев.