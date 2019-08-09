Пляжный сезон с запашком: в сети показали жуткое видео реки в центре Донецка

В сети появилась видеозапись из оккупированного Донецка, где несмотря на большое количество мертвой рыбы и грязную воду в реке Кальмиус, местные купаются и рыбачат в водоеме.

Видеозапись опубликовал блогер Necro Mancer у себя в Twitter-аккаунте.

Блогер отметил, что запись была сделана в четверг, 8 августа. Также по его словам, местные умельцы добывают в грязной воде раков.

"Кальмиус, 8 августа: везде куча дохлой рыбы и раков, но это не мешает людям купаться, рыбачить и нырять за ещё живыми раками", - пишет блогер.

В комментариях под публикацией пользователи пояснили такое серьезное загрязнение воды в донецкой реке. По их словам, вода перестала быть чистой здесь еще в начале 2000-х, однако приезжие из России жены оккупантов с детьми об этом не знают.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились удручающие фото из разрушенного обстрелами боевиков поселка Пески в Донецкой области неподалеку от знаменитого ДАП.