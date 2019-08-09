Украина готовится к деоккупации Донбасса: появилось интересное заявление

Полицейские Донецкой области рассказали о подготовке специальной программы, которая касается будущей деоккупации Донбасса.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В частности, по специально разработанной учебной программе уже подготовлено почти 800 полицейских, которые будут участвовать в восстановлении государственного суверенитета на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"Комплексные тренировки прошли совместно с работниками Нацгвардии, спасательной и пограничной служб. Правоохранители изучили международные практики миротворческих миссий. Также тщательно изучается ситуация на временно оккупированной территории: социально-экономическая ситуация, настроения людей, возможность возврата бизнеса. Разработан расчет сил и средств, которые будут нести службу на деоккупированных территориях в первый год после освобождения, и необходимого обеспечения их - экипировка, транспорт, техника, связь и т.д.", - добавили в полиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Минобороны сделали тревожное заявление по ситуации на Донбассе.

Также стало известно, что на Донбасс прибыли агенты Путина и приступили к арестам.