"Копают" под главарей ДНР: на Донбасс прибыли агенты Путина и приступили к арестам

Сотрудники ФСБ России прибыли в оккупированный Донецк, чтобы начать расследование хищения "гуманитарной помощи", которая поступала из РФ в 2018 году.

Так, по данному делу уже были задержаны несколько человек. В частности, под стражей оказалась директор департамента КП "Вода Донбасса" Ольга Красная, сообщает "Восточная Правозащитная группа" в Facebook.

По уточненной информации, чиновницу задержали на одном из КПВВ.

"К тем людям, которых задерживали, не допускали адвокатов, в течение 15 дней системно оказывалось психологическое давление и проводились допросы в ночное время", - говорится в сообщении.

Отметим, что РФ регулярно отправляла "гуманитарную помощь" на оккупированную часть Донбасса, при этом ее содержимое украинской стороне проверять не давали. По некоторым данным, под видом такой "помощи" РФ передавала боевикам боеприпасы и остальные необходимые средства для противостояния украинским силовикам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Минобороны сделали тревожное заявление по ситуации на Донбассе.