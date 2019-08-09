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"Копают" под главарей ДНР: на Донбасс прибыли агенты Путина и приступили к арестам

пятница, 09 августа 2019, 08:47
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Сотрудники ФСБ России прибыли в оккупированный Донецк, чтобы начать расследование хищения "гуманитарной помощи", которая поступала из РФ в 2018 году.

Так, по данному делу уже были задержаны несколько человек. В частности, под стражей оказалась директор департамента КП "Вода Донбасса" Ольга Красная, сообщает "Восточная Правозащитная группа" в Facebook.

По уточненной информации, чиновницу задержали на одном из КПВВ.

"К тем людям, которых задерживали, не допускали адвокатов, в течение 15 дней системно оказывалось психологическое давление и проводились допросы в ночное время", - говорится в сообщении.

Отметим, что РФ регулярно отправляла "гуманитарную помощь" на оккупированную часть Донбасса, при этом ее содержимое украинской стороне проверять не давали. По некоторым данным, под видом такой "помощи" РФ передавала боевикам боеприпасы и остальные необходимые средства для противостояния украинским силовикам.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Минобороны сделали тревожное заявление по ситуации на Донбассе.

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