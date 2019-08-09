​Украинцев ждет чудесная погода с "нюансами": свежий прогноз на выходные

10-11 августа украинцев ждет теплая и солнечная погода, лишь местами пройдут локальные дожди.
Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
10 августа антициклон обусловит почти везде солнце и комфортную температуру воздуха, +24+29 градусов.
Только в Черниговской, Сумской, Харьковско и Луганской областях возможны локальные грозовые дожди. На Востоке возможен порывистый ветер.
11 августа температура воздуха немного повысится, +26+32 градуса. В воскресенье в большинстве областей также будет преобладать солнечная погода.
"В западных и северных областях есть вероятность кратковременных дождей и гроз. Но все же солнца будет больше", - уточнила синоптик.
В Киеве 10 августа - сухо, солнечно, +25 градусов. 11 августа в столице днем есть вероятность кратковременного дождя с грозой, температура достигнет отметки +27 градусов.
Как сообщал "Апостроф", в ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры воздуха, но вскоре снова похолодает.