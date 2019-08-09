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​Украинцев ждет чудесная погода с "нюансами": свежий прогноз на выходные

пятница, 09 августа 2019, 14:11
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10-11 августа украинцев ждет теплая и солнечная погода, лишь местами пройдут локальные дожди.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

10 августа антициклон обусловит почти везде солнце и комфортную температуру воздуха, +24+29 градусов.

Только в Черниговской, Сумской, Харьковско и Луганской областях возможны локальные грозовые дожди. На Востоке возможен порывистый ветер.

11 августа температура воздуха немного повысится, +26+32 градуса. В воскресенье в большинстве областей также будет преобладать солнечная погода.

"В западных и северных областях есть вероятность кратковременных дождей и гроз. Но все же солнца будет больше", - уточнила синоптик.

В Киеве 10 августа - сухо, солнечно, +25 градусов. 11 августа в столице днем есть вероятность кратковременного дождя с грозой, температура достигнет отметки +27 градусов.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры воздуха, но вскоре снова похолодает.

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