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СМИ узнали о скандальном церковном предложении Зеленского патриарху Варфоломею

суббота, 10 августа 2019, 10:20
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Представители канцелярии Вселенского патриарха Варфоломея и представители МИД Украины действительно готовили совместную декларацию, которой призвали к единству церквей Украины.

Об этом сообщает "Энигма" со ссылкой на свои источники.

Со стороны Вселенского патриарха работу в этом направлении курировал епископ Иларион. Декларацию согласовали обе стороны.

При этом отмечается, что во время встречи президент Украины Владимир Зеленский срочно потребовал внесения в ее текст обращения о созыве нового "объединяющего" собора с участием представителей УПЦ МП и УПЦ КП.

На предложение Зеленского патриарх заявил, что единственной канонической православной церковью Украины Вселенский патриархат признает только исключительно Православную Церковь Украины,

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились тревожные данные об итогах встречи Зеленского с Варфоломеем.

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