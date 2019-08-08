RU  UA  EN

четверг, 8 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.25
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 августа

13:50
Волонтеры опубликовали фото и данные сотен россиян, воевавших против Грузии
13:46
38-летний Маколей Калкин высмеял новый фильм "Один дома" забавным фото
13:42
Предвестие Донбасса: в сети делятся фото и видео в годовщину вторжения России в Грузию
13:34
Выставка для убийцы: в США показали рисунки и вещи Чарльза Мэнсона
13:31
"Пройди детектор": в соцсетях был запущен флешмоб по мотивам элитного отдыха директора НАБУ
13:27
Зеленский встретился со Вселенским патриархом: первые фото и подробности
13:11
Российский коп в прямом эфире в Instagram транслировал свое самоубийство: фото и видео
12:59
В воинской части под Архангельском прогремели взрывы с выбросом радиации: есть данные о жертвах
12:37
Известный актер спас ребенка из жесткого ДТП: видео с места аварии
12:34
Под Ровно пронесся разрушительный смерч: опубликованы фото и видео
12:33
Появились эксклюзивные фото открытия в Киеве уникального торгового центра
12:21
На Волыни в аварии погиб ресторатор и владелец футбольного клуба: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский встретился со Вселенским патриархом: первые фото и подробности

четверг, 08 августа 2019, 13:27
переглянути новину українською

В столице Турции, Стамбуле, прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и Вселенского патриарха Варфоломея.

Об этом сообщает "Укринформ".

Как отмечается, встреча проходит в узком кругу, а позже формат будет расширен.

Предполагается, что встреча будет продолжаться около часа, после чего в честь визита президента будет дан ланч от имени Вселенского патриарха.

Зеленский также посетит храм Святого Георгия, расположенный на территории Вселенской патриархии.

Напомним, как ранее сообщалось, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию. Он уже встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и выступил на местном бизнес-форуме.

Подробнее о встрече с Вселенским патриархом читайте в материале "Апострофа": Дела церковные: о чем Зеленский будет говорить с Варфоломеем.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Методы Лукашенко и Берлускони: почему Зеленский добивается успеха

Нам до задницы ваш газ: что сказал Коломойский российским СМИ

Соединенные штаты Украины сделают нас процветающей страной - Алексей Арестович

"Блеск и нищета" победителей: о последнем аккорде мажоритарной системы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: