Зеленский встретился со Вселенским патриархом: первые фото и подробности

В столице Турции, Стамбуле, прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и Вселенского патриарха Варфоломея.

Об этом сообщает "Укринформ".

Как отмечается, встреча проходит в узком кругу, а позже формат будет расширен.

Предполагается, что встреча будет продолжаться около часа, после чего в честь визита президента будет дан ланч от имени Вселенского патриарха.

Зеленский также посетит храм Святого Георгия, расположенный на территории Вселенской патриархии.

Напомним, как ранее сообщалось, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Турцию. Он уже встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и выступил на местном бизнес-форуме.

Подробнее о встрече с Вселенским патриархом читайте в материале "Апострофа": Дела церковные: о чем Зеленский будет говорить с Варфоломеем.