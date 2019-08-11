"Спикер" боевиков впечатлил сеть новым "перлом" о ситуации на Донбассе: видео

Так называемый пресс-секретарь "народной милиции ДНР" Даниил Безсонов отличился пламенной речью об ответном огне по позициям ВСУ.
Соответствующее видео опубликовал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.
"Предостерегаем нашего противника от попыток эскалации конфликта, в противном случае вы получите симметричный адекватный ответ", - говорит в ролике он.
#Баклан, походу, получает приказы от голосов в голове https://t.co/KsGbZfGr94 pic.twitter.com/cLrCFGhwvj— Necro Mancer (@666_mancer) August 10, 2019
Блогер не смог удержаться от комментария к кадрам.
"Баклан, походу, получает приказы от голосов в голове", - подписал кадры он.
Отметим, что Даниил Безсонов – это бывший украинский адвокат, который разыскивается за мошенничество. Он входит в базу "Миротворец", настоящее имя - Руслан Баклан.
Как сообщал "Апостроф", ранее Даниил Безсонов потешил сеть паническим заявлением о судьбе боевика Светланы Дрюк, которая перешла на сторону Украины.