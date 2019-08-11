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"Спикер" боевиков впечатлил сеть новым "перлом" о ситуации на Донбассе: видео

воскресенье, 11 августа 2019, 00:12
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Так называемый пресс-секретарь "народной милиции ДНР" Даниил Безсонов отличился пламенной речью об ответном огне по позициям ВСУ.

Соответствующее видео опубликовал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Предостерегаем нашего противника от попыток эскалации конфликта, в противном случае вы получите симметричный адекватный ответ", - говорит в ролике он.

Блогер не смог удержаться от комментария к кадрам.

"Баклан, походу, получает приказы от голосов в голове", - подписал кадры он.

Отметим, что Даниил Безсонов – это бывший украинский адвокат, который разыскивается за мошенничество. Он входит в базу "Миротворец", настоящее имя - Руслан Баклан.

Как сообщал "Апостроф", ранее Даниил Безсонов потешил сеть паническим заявлением о судьбе боевика Светланы Дрюк, которая перешла на сторону Украины.

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