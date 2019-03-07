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​Дрюк и 28 правосеков: боевики потешили сеть паническим заявлением

четверг, 07 марта 2019, 20:48

Так называемый прес-секретарь "народной милиции ДНР" Даниил Безсонов заявил, что боевик Светлана Дрюк, бежавшая с оккупированной территории, находится в плену у СБУ и подвергается пыткам.

Видео с соответствующим "обращением" опубликовал блогер Necro Mancer в Twitter.

"Баклан: Граждане! Братья и сёстры! Мерзкое и коварное СБУ вас подло обманывает! Их программы - это реклама противозаконных методов допроса, пыток и провокаций! Посмотрите на бедную Свету! Её жизни грозит жуткая опасность! Требуем немедленно прекратить!", - говорится в сообщении.

Под постом появились саркастические комментарии.

"Дрюк Ополченочка и 28 панфиловцев", "И 28 правосеков", "Скорее, "мы будем ей мстить, но вы не думайте на нас, это все СБУ "", ""Хорошие сапоги, надо брать" Ой как горит, как пылает. Ну так. Средняя зп по ДыРе меньше минимальной в Украине. Курс бакса сегодня 26.6 (это купить бакс) А тут на подвал не отправят, родственников вывезут еще и денег дадут. И покормят", - комментируют пользователи.

Как сообщал "Апостроф", бывшая высокопоставленная боевик так называемой ДНР Светлана Дрюк перешла на сторону Украины из-за "накапливавшегося омерзения" по отношению к происходящему в оккупированных районах Донбасса.

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