"Дикие" развлечения в фонтане неадекватной пары в Донецке шокировали сеть: видео

В оккупированном российскими боевиками Донецке пара устроила "брачные игрища" в фонтане.

Об этом сообщают на странице Alan Vest в Twitter.

"Брачные игры человекообразных обиззян (обезьян - ред.) становятся нормой. Самец и самка этого подвида, раздевшись, купаются в фонтанчике", - написали в сети, а также опубликовали видео.

На записи с Донецка видно голого парня и девушку в одежде, которые посреди дня решили окунуться в фонтане. Рядом гуляли дети и ходили прохожие. А молодые устроили откровенное представление.

Пользователи сети обсудили инцидент, прокомментировав видео.

Как сообщал "Апостроф", пользователей интернета взбудоражили свежие фото из оккупированного Донецка - на улицах практически нет людей, а сам город напоминает зону отчуждения.