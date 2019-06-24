Как живет Донецк: блогер показал видео из "мертвого" города

В сети рассказали об оккупированном российскими боевиками Донецке, который когда-то был мегаполисом.

Об этом сообщает ресурс "Восточный вариант", ссылаясь на информацию блогера под ником "Дневник Толстяка".

Парень снял на видео свою прогулку по городу, где, по его словам, до 2014 года проживало около миллиона людей, а теперь осталось лишь приблизительно 350 тысяч.

На снимках и видео блогер показал безлюдные улицы, даже центр Донецка. Также в городе пустуют и закрыты магазины, развлекательные заведения, кафе, рестораны, бары, банки. В городе практически не ездят машины, даже там, где до войны были постоянные заторы.

"Комментаторы, которые писали мне: что же ты показываешь, что людей нет? Так я же их в фотошопе не удаляю. На самом деле их просто нет!" - ответил блогер на комментарии своих подписчиков, которых удивили совершенно пустые улицы Донецка.

Автор подчеркнул, что не выражает никакую политическую позицию, а просто показывает родной город таким, как он есть.

Как сообщал "Апостроф", террористы на Донбассе продолжают "промывать мозги" жителям оккупированных территорий, заручаясь при этом полной поддержкой России.