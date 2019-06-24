RU  UA  EN

понедельник, 24 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 июня

00:17
Как живет Донецк: блогер показал видео из "мертвого" города

23 июня

23:54
Сборная Аргентины вышла в плей-офф Кубка Америки
23:54
​В Берлине случилось ЧП из-за "писающего с моста" мужчины: фото и подробности
23:50
Голос. Діти-5: как прошли первые вокальные бои и кто остался на проекте
23:29
​Будет поцарапан: в Киеве готовят месть обнаглевшему "герою парковки"
23:04
​Догнал и перерезал горло: появились фото кровавой расправы над мужчиной под Киевом
22:54
Украинские бегуны завоевали золотые медали на Европейских играх
22:37
Не ходила на дискотеки: Тимошенко поделилась подробностями своей юности
22:23
​В Виннице умер избитый копами соратник Гриценко: подробности
21:47
​Никто не забыт: боевик с Донбасса пожаловался на игнор России
21:17
​В Индии внезапное ЧП убило и ранило множество людей: фото и видео
20:52
​В Киеве нашли убитым пропавшего 9-летнего мальчика: фото и подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как живет Донецк: блогер показал видео из "мертвого" города

понедельник, 24 июня 2019, 00:17
переглянути новину українською

В сети рассказали об оккупированном российскими боевиками Донецке, который когда-то был мегаполисом.

Об этом сообщает ресурс "Восточный вариант", ссылаясь на информацию блогера под ником "Дневник Толстяка".

Парень снял на видео свою прогулку по городу, где, по его словам, до 2014 года проживало около миллиона людей, а теперь осталось лишь приблизительно 350 тысяч.

На снимках и видео блогер показал безлюдные улицы, даже центр Донецка. Также в городе пустуют и закрыты магазины, развлекательные заведения, кафе, рестораны, бары, банки. В городе практически не ездят машины, даже там, где до войны были постоянные заторы.

"Комментаторы, которые писали мне: что же ты показываешь, что людей нет? Так я же их в фотошопе не удаляю. На самом деле их просто нет!" - ответил блогер на комментарии своих подписчиков, которых удивили совершенно пустые улицы Донецка.

Автор подчеркнул, что не выражает никакую политическую позицию, а просто показывает родной город таким, как он есть.

Как сообщал "Апостроф", террористы на Донбассе продолжают "промывать мозги" жителям оккупированных территорий, заручаясь при этом полной поддержкой России.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Провал с наркотиками: кого принесет в жертву Путин

Передел власти в Молдове: зачем друзья Путина объединились с про­европейской силой

Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант

Песни Цоя уже не помогут: как россиянам свергнуть Путина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: