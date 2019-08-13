Настоящие "джентльмены": сети впечатлил странный поступок грабителей в Киеве

Ночью на вторник, 13 августа в Киеве двое грабителей похитили у женщины 49тысяч гривен, когда она пыталась положить их на карту через терминал, преступники оставили потерпевшей одну тысячу гривен.

Об этом у себя в Facebook рассказал офицер патрульной полиции Дмитрий Крештофов.

"Час ночи. К женщине подбежали два грабителя, забрали деньги, рюкзак с ключами, документами, кредитками, айфоном и ... перед тем, как бежать, отсчитали тысячу гривен и отдали ее женщине", - пишет он.

Офицер отметил, что полицейским не удалось найти грабителей. Также, по его словам, те не стали брать ничего, кроме наличных денег.

"Женщина сначала растерялась и вызвала нас только через час после. Поэтому нам удалось только найти похищенный рюкзак, айфон, кстати, не забрали", - добавил сотрудник полиции.

Как сообщал "Апостроф", 9 августа в Дарницком районе Киева произошло ограбление офиса одного из депутатов, грабителя удалось задержать в ходе перестрелки.