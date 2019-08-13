RU  UA  EN

среда, 14 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

14 августа

15:09
На Киев обрушилась крупнейшая за десятилетия вспышка смертельно опасной болезни
14:45
Под Киевом поймали банду вооруженных грабителей: опубликованы фото
14:40
Адаптация классики: вышел трейлер фильма “Маленькие женщины” с Эммой Уотсон и Мерил Стрип
14:26
Где смотреть онлайн АЗ Алкмар - Мариуполь: расписание трансляций
14:23
В Украине изменили порядок выплаты жилищных субсидий: документ
14:19
В Украине появится полный список с важными данными про ветеранов войны
14:07
В "Динамо" уволили тренера после провала в Лиге чемпионов
13:59
Украина выиграла важный тендер на поставку самолетов в Америку: первые подробности
13:53
Мы посмотрели "Однажды в Голливуде", и вот что нужно знать о фильме Тарантино заранее: без спойлеров
13:50
Истерия продолжается: в Украине жестко ответили на новые фантазии оккупантов про Днепр
13:40
Где смотреть онлайн Заря - ЦСКА: расписание трансляций
13:22
Стало известно о многомиллионных долгах покойного солиста The Prodigy
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Настоящие "джентльмены": сети впечатлил странный поступок грабителей в Киеве

вторник, 13 августа 2019, 11:10
переглянути новину українською

Ночью на вторник, 13 августа в Киеве двое грабителей похитили у женщины 49тысяч гривен, когда она пыталась положить их на карту через терминал, преступники оставили потерпевшей одну тысячу гривен.

Об этом у себя в Facebook рассказал офицер патрульной полиции Дмитрий Крештофов.

"Час ночи. К женщине подбежали два грабителя, забрали деньги, рюкзак с ключами, документами, кредитками, айфоном и ... перед тем, как бежать, отсчитали тысячу гривен и отдали ее женщине", - пишет он.

Офицер отметил, что полицейским не удалось найти грабителей. Также, по его словам, те не стали брать ничего, кроме наличных денег.

"Женщина сначала растерялась и вызвала нас только через час после. Поэтому нам удалось только найти похищенный рюкзак, айфон, кстати, не забрали", - добавил сотрудник полиции.

Как сообщал "Апостроф", 9 августа в Дарницком районе Киева произошло ограбление офиса одного из депутатов, грабителя удалось задержать в ходе перестрелки.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Разгул непогоды: что происходит в Украине и чего ждать дальше

Крым на сухом пайке: как оккупанты потребовали напоить их из Днепра

Игра в козлодрание под Киевом: яркие фото эпичного фестиваля

Мокрый запад и адская жара на востоке: прогноз погоды на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: