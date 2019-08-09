Полиция подстрелила в Киеве вооруженного налетчика, ограбившего депутата: фото и видео

В ночь на 9 августа в Дарницком районе Киева произошло ограбление офиса одного из депутатов, грабителя удалось задержать в ходе перестрелки.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел по улице Бориспольская, 34.

Здесь вооруженный ружьем мужчина после ограбления столкнулся с охраной и полицией. Выяснилось, что грабитель залез через окно в офис, откуда вынес деньги.

Представитель охранной фирмы выстрелил в воздух, но затем направил оружие на злоумышленника, который собирался выстрелить. Первая пуля из оружия охранника попала в стену дома, а вторая в лицо преступнику.

В сумке грабителя полицейские нашли около 50 патронов для ружья, несколько балаклав и украденные из офиса деньги. Интересно, что нападавший только несколько месяцев назад вышел из мест лишения свободы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве бандиты с уникальной скоростью ограбили магазин.