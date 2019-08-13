Оккупанты в Крыму похвастались рекордным турпотоком: в сети ответили им одним фото

В СМИ оккупантов написали, что в аннексированном Крыму зафиксировали рекордный поток туристов.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25%.

"В понедельник (12 августа - ред.) был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту - 35 989 машин за сутки", - отметили в инфоцентре "Крымский мост".

Однако пользователи сети не поддержали ажиотаж. Блогер опубликовала фото-доказательство, что это не правда, а туристов там не много, как и было весь сезон.

"Ну высокий сезон и все такое... рекорд на фото", - написала RoksolanaToday&Крым25%.

Как сообщал "Апостроф", в аннексированном Крыму оккупанты продолжают ждать наплыва туристов, которого уже ждать, по всей видимости, нет никакого смысла.