Насыпи рассыпаются: в сеть попали интересные фото путинского моста в Крым

В сети опубликовали очередные снимки со строительства железнодорожных путей к Крымскому мосту, который соединяет оккупированный полуостров с Россией.

Так, пользователь "Крымец" в Twitter показал снимок, на котором можно увидеть не железнодорожные пути, а расстеленное полотно, которое имитирует готовую железную дорогу.

"Насыпи местами рассыпаются "уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли... и он упал, и было падение его великое", - говорится к подписи к фотографиям.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в аннексированном Крыму, несмотря на строительство Керченского моста, на которое российские оккупанты возлагали большие надежды, туристов на полуострове так и не прибавилось.