В Херсоне разгорелся скандал из-за избиения животных в зоопарке: опубликовано видео

В сети появилось видео, как неизвестный человек в зоопарке в Херсоне избивает ламу.

Видеозапись опубликовали сообщество ZOO.M на странице в Facebook.

Так, в видео заметно, как человек в зеленой футболке – форме сотрудника зоопарка, бьет ламу каким-то предметом, целясь при этом в область головы. Затем он снимает кроссовок с ноги и начинает им атаковать животное. После этого запись с другой камеры показывает, как тот же персонаж пытается имитировать с ламой поединок на ринге, при этом бьет ее руками и ногами. Также живодер применял для своих "игр" кастрюлю. Помимо этого были показаны пострадавшие в зоопарке морские свинки и кролик.

В подписи к видео указано, что события происходили в контактном зоопарке "Страна Енотия" ТРЦ Fabrika, а также, что это было около года назад.

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