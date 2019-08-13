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В Херсоне разгорелся скандал из-за избиения животных в зоопарке: опубликовано видео

вторник, 13 августа 2019, 18:59
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В сети появилось видео, как неизвестный человек в зоопарке в Херсоне избивает ламу.

Видеозапись опубликовали сообщество ZOO.M на странице в Facebook.

Так, в видео заметно, как человек в зеленой футболке – форме сотрудника зоопарка, бьет ламу каким-то предметом, целясь при этом в область головы. Затем он снимает кроссовок с ноги и начинает им атаковать животное. После этого запись с другой камеры показывает, как тот же персонаж пытается имитировать с ламой поединок на ринге, при этом бьет ее руками и ногами. Также живодер применял для своих "игр" кастрюлю. Помимо этого были показаны пострадавшие в зоопарке морские свинки и кролик.

В подписи к видео указано, что события происходили в контактном зоопарке "Страна Енотия" ТРЦ Fabrika, а также, что это было около года назад.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Николаеве мужчина застрелил кота прямо во дворе жилого дома, позже его супруга пыталась скрыть труп животного, чтобы он избежал ответственности за содеянное.

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